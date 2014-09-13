Яценюк ожидает ухудшения торговых отношений с РФ после ратификации СА с ЕС

Об этом в интервью одному из телеканалов заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Что ожидаю после ратификации соглашения? Россия и дальше будет закручивать торговый винтик и закрывать торговлю с Украиной. Но мы к этому привыкли, потому что, возможно, мы забыли, но за последние три года объем торговли между Украиной и Россией сократился на 50%. А только в этом году мы увеличили объем экспорта в ЕС на 1,3 млрд долл, и уменьшили экспорт в Россию - на 2,5 млрд долл”, - сказал Яценюк.

Он отметил, что украинский бизнес уже начал искать новые пути.

Читайте такжеПорошенко: никаких изменений в Соглашения с ЕС не вносится

«Конечно, это очень дорого для экономики. Экономика сейчас в сложном положении из-за войны, военной и экономической агрессии России. Но мы не единственные. Вчера я встречался с президентом Эстонии. Они также прошли этот период. У них было «минус» 19% ВВП. Но они прошли - нашли новые рынки. Это цена. У нас сейчас «минус» 7% - нам есть куда двигаться», - отметил Яценюк.

Как сообщал УНИАН, Украина, Россия и ЕС согласились отложить временное применение зоны свободной торговли Украина-ЕС до 31 декабря 2015 года.

Взамен ЕС на этот период продолжит автономные торговые меры для украинских товаров, обеспечив их доступ на европейский рынок. Кроме того, Украина и Россия подтвердили, что они будут ”продолжать применять льготный режим в рамках ЗСТ с СНГ”.