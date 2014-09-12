Рада и Европарламент в режиме видеоконференции ратифицируют СА

Об этом заявил президент Европейского парламента Мартин Шульц на встрече с президентом Украины Петром Порошенко, сообщили в пресс-службе главы государства.

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Украинский президент поблагодарил Мартина Шульца за усилия по синхронизации процесса ратификации СА между Украиной и Евросоюзом.

Мартин Шульц назвал ратификацию СА историческим моментом и сообщил, что видеоконференция необходима для одновременного освещения этого события.

"Ваша поддержка, солидарность и единство жизненно важны для Украины сейчас", - подчеркнул Петр Порошенко.

Также Мартин Шульц отметил, что это его первый визит за пределы Евросоюза в его второй мандат в качестве президента Европарламента. "Это показывает, что Европарламент с вами", - подчеркнул он.