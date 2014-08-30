Белый дом: Мы видим вторжение России в Украину

Об этом заявил представитель Белого дома Джош Эрнест, передает "Радио Свобода".

"Мы видим продолжение движения оружия и материалов через границу из России в Украину. Мы также видим четкие сообщения, что российские войска пересекают границу и обстреливают позиции украинской армии. Мы видим вторжение России в Украину, несмотря на то, что международное сообщество осуждает это. Как следствие, Россия ставит себя под угрозу дополнительных экономических затрат, которые могут ввести США и их союзники", – подчеркнул Эрнест.

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Он добавил, что НАТО предоставил убедительные свидетельства действий России на востоке Украины.

"Свидетельства, которые предоставили в НАТО, являются убедительными. Они показывают, что Россия продолжает использовать свои военные возможности для дальнейшей дестабилизации в Украине", – подчеркнул представитель Белого дома.