СБУ: российские военные продолжают применение огня на Донбассе



Об этом он сказал в эфире ток-шоу ”Шустер Live” в пятницу вечером.

”По состоянию на сегодня, действительно, российские войска в районе Старобешево, и в некоторых других районах Донецкой и Луганской областей остановили отход, и, действительно, иногда переходят на применение огня против украинских военнослужащих”, - сказал Наливайченко.

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Наливайченко отметил, что важно, чтобы более 60 военных самолетов, в том числе бомбардировщиков, которые находятся вблизи украинской границы, были возвращены в места дислокации, а также, чтобы под эгидой ООН и ЕС, 19 батальйонно-тактических групп Российской Федерации, усиленных тяжелой артиллерией и техникой, которые находятся вдоль нашей границы в Ростовской области, также вернулись в казармы и на их места расположения.