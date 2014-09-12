Bloomberg.com: Впервые Евросоюз удивил Путина

В редакционной статье, которая называется «Впервые Евросоюз удивил Путина», опубликованной на сайте Bloomberg.com, говорится о том, что после того как Россия аннексировала Крым полгода назад, Европейский союз впервые удивил президента Владимира Путина, а не наоборот. Несмотря на перемирие на востоке Украины и отвод российских войск из региона, вчера утром Евросоюз решил ввести новые санкции в отношении России, которые вступают в силу сегодня.

Как бы странно это не звучало, но введение этих санкций имеет смысл – и США намерены последовать примеру ЕС. Тем не менее, необычный выбор времени подчеркивает чрезвычайную медлительность процесса принятия решений в ЕС, 28 демократических стран абсолютно неспособны реагировать эффективно, особенно на действия ловкого самодержца из России. Такая медлительность ЕС не только неэффективна, но и опасна.

Целью новых мер, принять которые обещали еще несколько недель назад, было сдерживание Путина от эскалации его военной кампании на востоке Украины. Тогда Путин обострил ситуацию на востоке Украины, отправив через границу российские войска. До того как Евросоюз собрался ввести санкции, Путин договорился о прекращении огня. Чтобы показать, что они не просто марионетки в кукольном театре Путина, лидеры ЕС решили, что они должны принять меры в любом случае.

В том, что внутри ЕС начались дебаты против него, Путин может винить только сам себя. Сократив поставки природного газа в Польшу и Словакию на этой неделе, Россия дала понять, что она по-прежнему планирует прилагать усилия, чтобы превратить Украину в недееспособное государство.

Российская государственная газовая компания ОАО «Газпром» объяснила перебои в поставках тем, что она проводит работы по техническому обслуживанию. В это сложно поверить. Польша и Словакия, это как раз те 2 страны, которые обеспечивают реверсный поток газа для перекачки из ЕС в Украину, которой Россия перестала поставлять газ в июне. Россия сократила поставки, чтобы у Польши не было достаточного количества газа для того, чтобы продавать его Украине – именно это произошло. Словакия получила предупреждение.

Перекрытие кранов – первый признак того, что этой зимой будет энергетическая война. Если Украина не получит газ не из России, не из ЕС, ей придется либо позволить своим гражданам замерзать, либо откачивать газ, который транспортируется через её территорию к другим клиентам «Газпрома» в Европе. Оба этих варианта будут соответствовать политическим целям России. Именно поэтому такая решительность ЕС в том, чтобы показать, по крайней мере в этот раз, что он не бесполезен, очень даже похвальна. Но разумно ли это?

На протяжении всего этого конфликта Путин демонстрировал, что у него больше рычагов влияния и что желания их использовать у него также намного больше, чем у ЕС или США. Ему не особо нужен предлог в виде санкции, чтобы нарушить режим прекращения огня, а вероятность этого все еще велика. Тем не менее, из-за того что ЕС так медленно реагирует на агрессию Путина, он напрасно увеличивает риск того, что Россия снова будет вмешиваться в дела Украины. Осознание этого должно подтолкнуть Европейский союз к поиску более быстрого и эффективного способа принятия решений во внешнеполитических делах.

А пока ЕС имеет полное право занять жесткую позицию. Санкции вводятся не так для того, чтобы влиять каждый день на события в Украине, как для того чтобы ясно дать понять Путину, какой высокой ценой в долгосрочной перспективе может ему обойтись использование силы с целью восстановить бывшую Российскую империю.

Новые санкции, которые должны помешать крупным российским банкам и государственным нефтяным и оборонным предприятиям привлекать капитал в Европе, должны действовать, пока Путин не сделает все необходимое для перемирия. Это означает, что Россия должна отвести все свои войска и технику, и согласится на то, чтобы на восток Украины были отправлены международные миротворческие силы в таком количестве, которое позволит разоружить мятежников и закрыть границу. Только после этого могут начаться переговоры о настоящем урегулировании кризиса политическим путем.