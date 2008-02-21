Тимошенко рассказала, как устранит УкрГаз-Энерго

НАК «Нафтогаз Украины» в первом квартале 2008 года будет импортировать газ напрямую у российских поставщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня после возвращения в Киев из Москвы, где она находилась с рабочим визитом.

«Что касается первого квартала, мы урегулируем в ближайшую неделю эти соглашения и уберем одного из посредников – «УкрГаз-Энерго», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что правительство предпримет все необходимые меры, чтобы НАК «Нафтогаз Украины» получал газ за пределами Украины «практически сам», и реализовывал этот газ на внутреннем рынке.

«Далее мы продолжим переговорный процесс для того, чтобы создать долгосрочные контракты по закупке среднеазиатского газа от «Газпром-экспорта» - это 100% дочка «Газпрома». И будем выстраивать отношения так, чтобы у нас не ежемесячно заключались контракты, как в предыдущем году, а мы будем пытаться заключить долгосрочные контракты за первый квартал 2008 года и таким образом выйти на стабильное обеспечение Украины газом без каких-либо посредников и по цене, которая будет сформирована на основе стоимости среднеазиатского газа», - подчеркнула она.

Напомним, с 2007 года в Украину поставляется среднеазиатский, в основном туркменский газ, цена которого в 2008 году составляет 179,5 долл. за тысячу кубометров против 130 долл. в 2007 году.

Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) с апреля 2006 года является основным поставщиком газа в Украину, реализуя его украинским потребителям через ЗАО "УкрГазЭнерго".