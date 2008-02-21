Путин согласился с Тимошенко? - версия премьера Украины

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Президент России Владимир ПУТИН поддерживает позицию Украины, заключающуюся в намерении отказаться от посредников при поставках газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинский премьер сообщила журналистам сразу после возвращения в Киев из Москвы, где она пребывала с рабочим визитом.

«Да, безусловно, Владимир Владимирович ПУТИН четко заявил, что никаких посредников не нужно. Имеется в виду «РосУкрЭнерго» и «Укргазэнерго», - сказала она, комментируя результаты своей встречи с Президентом России 20 февраля.

По ее словам, в ходе встречи с В.ПУТИНЫМ обсуждалась стратегия сотрудничества России и Украины по сотрудничеству в газовой сфере.

Премьер-министр также сообщила, что в ходе встречи с главой российского государства обсуждались вопросы развития транспортных коридоров, сотрудничество в области самолетостроения, а также создание зоны свободной торговли.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО и В.ПУТИН продолжали переговоры более трех часов.