Яценюк допустит ко второму чтению скандальный законопроект только при условии...

Законопроект о госзакупках не будет принят во втором чтении, если в нем сохранится такая структура как «Тендерная палата».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК во время встречи с фракцией Блока Литвина.

Он отметил, что «ко второму чтению данный законопроект не будет допущен, если будет сохранена Тендерная палата».

Он предложил Блоку Литвина делегировать одного представителя от фракции в рабочую группу для подготовки политического соглашения, призванного разблокировать работу парламента.

Председатель ВР отметил, что необходимо сделать все для того, чтобы не на один день зайти в зал, чтобы продолжалась системная работа парламента.

В то же время лидер блока Владимир ЛИТВИН отметил, что в случае, когда надо, чтобы кризис продолжался, то необходимо создать рабочую группу.

По его словам, в любом случае во фракциях будут определять позицию лидеры, а не представители рабочей группы. Поэтому все договоренности, достигнутые на рабочей группе, могут завершиться безрезультатно.

При этом он добавил, что во фракции Блока Литвина ситуация другая, мол, все, что поддерживает на рабочей группе представитель фракции, воспринимается ею.

Говоря о подписании соглашения, он четко не заявил, готова ли фракция к такому подписанию, лишь отметил, что никакой документ не решит всех вопросов.

«Наиболее стабильными являются чернила, которыми подписываются эти соглашения», - сказал В.ЛИТВИН.

Он также отметил, что ко всем разговорам о возможности роспуска парламента фракция относится «спокойно, по-философски».

В то же время он отметил, что едва или надо «доразрушать страну».

Ранее в Секретариате Президента заявили, что Виктор ЮЩЕНКО готов подписать закон о госзакупках, если в соответствии с ним будет ликвидирована Тендерная палата, межведомственная комиссия по проведению госзакупок, субъекты хозяйствования будут лишены монопольного права по предоставлению услуг в сфере госзакупок, и если этот закон будет устраивать председателей сельсоветов, мэров больших городов, глав администраций и всех распорядителей бюджетных средств.