У Ющенко хотят, чтобы итог голосования по закону о госзакупках отменили

Секретариат Президента Украины предлагает правительству ввести фиксированные цены на услуги по проведению государственных закупок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил руководитель Службы Секретариата Президента по обеспечению связей с Верховной Радой и Кабинетом Министров Ян БЕРНАЗЮК.

Он отметил, что соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны датировано 12 июля 2007 года.

«Там есть четкие поручения правительству установить фиксированные или регулируемые цены для субъектов, которые предоставляют услуги в сфере госзакупок», - подчеркнул Я.БЕРНАЗЮК.

Он также сообщил, что Секретариат Президента считает необходимым отменить результаты голосования за принятие законопроекта о госзакупках (№1011-19 от 12 февраля т.г.).

Кроме того, добавил он, в Секретариате считают необходимым лишить Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики права готовить к рассмотрению законопроект о госзакупках и передать это право, как отметил Я.БЕРНАЗЮК, «к примеру, Бюджетному комитету». Такое решение Я.БЕРНАЗЮК объяснил тем, что Комитет по вопросам экономической политики возглавляет глава межведомственной комиссии, почетный президент Тендерной палаты Александр ТКАЧЕНКО, а его заместителями являются Сергей ОСЫКА и Антон ЯЦЕНКО.

Также Я.БЕРНАЗЮК подчеркнул, что из 21 члена Комитета 16 человек представляют фракции, которые проголосовали за принятие данного законопроекта - БЮТ, Партия регионов, КПУ.

При этом Я.БЕРНАЗЮК спрогнозировал, что при дальнейшем рассмотрении законопроекта депутаты откажутся вносить в него принципиальные изменения, такие как ликвидация Тендерной палаты и межведомственной комиссии.

Также в Секретариате Президента, как вариант, предлагают создать временную специальную комиссию по рассмотрению законопроектов по госзакупкам.

Я.БЕРНАЗЮК подчеркнул, что позиция Президента остается неизменной - Виктор ЮЩЕНКО готов подписать закон о госзакупках, если в соответствии с ним будет ликвидирована Тендерная палата, межведомственная комиссия по проведению госзакупок, субъекты хозяйствования будут лишены монопольного права по предоставлению услуг в сфере госзакупок, и если этот закон будет устраивать председателей сельсоветов, мэров больших городов, глав администраций и всех распорядителей бюджетных средств. Кроме этого, законопроект должен быть поддержан профсоюзами, отметил Я.БЕРНАЗЮК.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон «О закупках товаров, работ и услуг за государственные средства», внесенный народными депутатами Романом ЗВАРИЧЕМ (НУ-НС) и Андреем КОЖЕМЯКИНЫМ (БЮТ). «За» проголосовали 282 из 445 народных депутатов, зарегистрированных в зале. В частности, “за” проголосовали 120 депутатов из фракции Партии регионов, 135 - БЮТ и 27 – КПУ. Не голосовали в полном составе фракции «Наша Украина - Народная самооборона» и Блоку Литвина.

13 февраля глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА заявил, что Президент Украины не подпишет закон о государственных закупках, который сохраняет и развивает возможности для коррупционных сделок.

В.БАЛОГА напомнил, что глава государства предлагал существенно изменить функции Тендерной палаты, упразднить специальную межведомственную комиссию и внедрить механизм общественного контроля, что в совокупности давало бы возможность проводить госзакупки по прозрачным правилам. «Без сомнения, в этой сфере следует окончательно навести порядок, нужны решительные и немедленные изменения. Однако результативное голосование 12 февраля фракций БЮТ, Партии регионов и коммунистов за законопроект, который сохраняет и развивает возможности для новых коррупционных сделок, лишь делает еще более густой «тень» в тендерах. Нужно четко осознавать: одобренный в первом чтении проект закона не только не решает проблем, а наоборот – углубляет их», - заметил В.БАЛОГА.

15 февраля пресс-служба БЮТ сообщила, что председатель фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО и член этой фракции А.КОЖЕМЯКИН внесли в Верховную Раду законопроект о ликвидации Тендерной палаты.