Председатель комитета Европарламента выступает за безвизовый режим с Украиной

Европейский Союз должен как можно быстрее ввести безвизовый режим с Украиной.

Такое мнение выразил председатель комитета Европейского парламента по вопросам иностранных дел Элмар БРОК, сообщает «Немецкая волна».

По убеждению Э.БРОКА, для отмены виз для граждан Украины нужно сделать несколько шагов. Первым из них должно стать успешное введение упрощенного визового режима для отдельных категорий жителей – бизнесменов, журналистов, студентов и тому подобное.

Парламентарий убежден, что в таком случае визовый обмен станет более интенсивным, а Киев и Брюссель получат необходимый опыт сотрудничества в этой области.

Э.БРОК приводит пример России, которая уже подписала с Евросоюзом соглашение об упрощении визового режима во время саммита Россия-ЕС.

«Нам нужно позаботиться о том, чтобы Украина не имела в течение продолжительного времени хуже чем Россия визовых условий», - сказал Э.БРОК.

По словам председателя комитета Европейского парламента, несмотря на опасения относительно вопросов безопасности, Киев и Брюссель должны позаботиться о том, чтобы безвизовый режим для граждан Украины как можно быстрее стал реальностью.