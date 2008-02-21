Симоненко назвал Конституционный совет карманным

Лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО не доволен составом Конституционного совета при Президенте Украины и называет его карманным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи фракции КПУ с председателем Верховной Рады Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ.

По словам П.СИМОНЕНКО, если исходить из персонального состава Конституционного совета, то он не решит тех вопросов, которые являются неотложными в конституционной реформе. «Конституционный совет является карманным», - сказал лидер фракции КПУ и отметил, что Президент не захотел во время заседания совета прислушиваться к предложениям.

Как напомнил П.СИМОНЕНКО, он предлагал, чтобы сначала были концептуально обсуждены все вопросы конституционной реформы, а затем бы Конституционный совет приступил к своей работе.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утвердил персональный состав Национального конституционного совета в количестве 97 человек.

Согласно указу, председателем Национального конституционного совета является Президент В.ЮЩЕНКО, секретарь Национального конституционного совета - заместитель главы Секретариата Президента Украины – Представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины Марина СТАВНИЙЧУК.