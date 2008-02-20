Ющенко не видит угрозы для коалиции в выходе ряда политиков из НСНУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что выход ряда политиков из партии “Народный Союз Наша Украина” не приведет к расколу коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам в Париже.

«Я буду прилагать все усилия для того, чтобы коалиция работала, и это (выход политиков из НСНУ – УНИАН) не является угрозой существования коалиции», - сказал Президент.