Ющенко не видит угрозы для коалиции в выходе ряда политиков из НСНУ
19:13, 20 февраля 2008Политика
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Президент дал интервью в Париже
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что выход ряда политиков из партии “Народный Союз Наша Украина” не приведет к расколу коалиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам в Париже.
«Я буду прилагать все усилия для того, чтобы коалиция работала, и это (выход политиков из НСНУ – УНИАН) не является угрозой существования коалиции», - сказал Президент.
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