Путин принимает Тимошенко в Каминном зале

Президент Владимир Путин принимает в своей резиденции в Ново-Огарево премьер-министра Украины Юлию Тимошенко. Встреча проходит в Каминном зале резиденции, передает ИТАР-ТАСС.

Тимошенко приехала в Ново-Огарево из здания правительства. В составе сопровождающей ее делегации – министры экономического блока украинского правительства, представители «Нафтогаза Украины». Российский президент поприветствовал Тимошенко и предложил начать переговоры, так как сторонам «есть что обсудить».

Во время нынешнего визита Тимошенко основное внимание будет также уделено защите взаимных инвестиций и экономическому взаимодействию. «Мы будем ставить вопрос по инвестиционному климату в Украине и по российским предприятиям, которые работают там, но испытывают сложности», - заявил журналистам источник в российском правительстве, сообщает Газета.ру.

Однако, по его словам, «российская сторона не намерена обсуждать газовые вопросы». «Все договоренности на 2008 год у нас уже есть, действуют, «Газпром» и «Нафтогаз Украины» достигли определенных договоренностей, а все что касается замены посредников - это дело хозяйствующих субъектов», - добавил источник.