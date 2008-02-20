Рудьковский не может самостоятельно передвигаться

Экс-министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ сейчас находится на медицинском обследовании в клинике “Борис”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил адвокат Н.РУДЬКОВСКОГО Алексей БОНЮК.

На вопрос о состоянии здоровья экс-министра, А.БОНЮК сказал, что Н.РУДЬКОВСКИЙ до сих пор имеет проблемы с моторикой конечностей, в частности, не может самостоятельно передвигаться.

Также адвокат подчеркнул, что после освобождения из-под стражи Н.РУДЬКОВСКИЙ не намерен покидать Украину. Он объяснил, что это категорически запрещено условиями действующей по отношению к нему меры пресечения, то есть подписки о невыезде. А.БОНЮК добавил, что покинуть пределы государства Н.РУДЬКОВСКИЙ может только в случае разрешения на это следователя по делу.

Как сообщал УНИАН, следственным отделом прокуратуры столицы по материалам Службы безопасности Украины было возбуждено уголовное дело в отношении Н.РУДЬКОВСКОГО за растрату имущества в особо крупных размерах во время осуществления частной поездки по маршруту Киев-Париж-Киев (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины) и предъявлено обвинение.

11 февраля Печерский райсуд Киева принял решение о содержании под стражей Н.РУДЬКОВСКОГО. По решению суда экс-министр транспорта содержался в Киевском СИЗО №13.

18 февраля Апелляционный суд Киева принял решение освободить Н.РУДЬКОВСКОГО под подписку о невыезде.