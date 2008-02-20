Соратник Луценко думает, что план Балоги провалится

Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА стремится расширить электоральное поле для Виктора ЮЩЕНКО на будущих президентских выборах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная Самооборона», так прокомментировал распространенную в СМИ информацию о вероятном создании нового политического проекта Главой Секретариата народный депутат, член фракции «Наша Украина – Народная самооборона» (депутатская группа «Народная самооборона») Олесь ДОНИЙ.

«Еще ни разу не было такого, чтобы Президент баллотировался на второй срок из одного и того же электорального поля: их меняли в свое время и Леонид КРАВЧУК, и Леонид КУЧМА. Поэтому будет происходить расширение и для ЮЩЕНКО. Удастся ли это сделать БАЛОГЕ – посмотрим в ближайшее время», – сказал депутат.

По мнению О.ДОНИЯ, Секретариату Президента все же не стоит забывать о «Нашей Украине», которая, вполне возможно, поддержит В.ЮЩЕНКО на будущих выборах.

«Руководитель Секретариата Президента как один из ведущих чиновников в аппарате ЮЩЕНКО ориентируется на две вещи: увеличение полномочий главы государства и избрание Виктора ЮЩЕНКО на второй срок. Вполне возможно, что Виктор БАЛОГА не воспринимает «Нашу Украину» как инструмент, который бы помог ему в осуществлении этого, и ищет другие», - отметил депутат.

В то же время О.ДОНИЙ сомневается, что Главе Секретариата удастся “раскрутить” новый политпроект до будущих президентских выборов.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля председатель Фонда региональных инициатив «Гарт», народный депутат от НУ-НС Игорь КРИЛЬ 18 февраля обнародовал заявление, в котором опроверг распространенную в СМИ информацию о создании на базе возглавляемого им фонда новой политической партии.