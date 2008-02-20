В НУ-НС желают Нашей Украине быстрее очистится от людей Балоги

Народный депутат, член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Борис ТАРАСЮК убежден в прочности демократической коалиции, несмотря на выход из партии “Народный Союз Наша Украина” нескольких ее членов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня в интервью журналистам.

“Я не вижу угрозы коалиции с выходом нескольких членов одной партии”, - сказал Б.ТАРАСЮК.

Он аргументировал свое убеждение тем, что эти народные депутаты не заявляли о своем выходе из фракции НУ - НС, которая влечет за собой автоматическое лишение депутатского мандата.

При этом Б.ТАРАСЮК выразил мнение, что партия «Наша Украина» должна как можно быстрее очиститься.

«Мы желаем нашим партнерам как можно быстрее выйти из этой ситуации, оздоровиться за счет выхода тех, кто желал разрушения этой партии, кто пытался подчинить партию действиям одного лица в Секретариате Президента, кто хотел фактически подчинить себе эту партию, сделать ее карманной, а не пропрезидентской», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля шесть членов НСНУ, из которых пять народных депутатов, объявили о выходе из рядов партии. Это, в частности, заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ и народные депутаты Михаил ПОЛЯНЧИЧ, Игорь КРИЛЬ, Виктор ТОПОЛОВ, Оксана БИЛОЗИР и Василий ПЕТЁВКА.