Яценюк берется за безнадежное дело?

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что только новая редакция Конституции должна приниматься на референдуме.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня на первом заседании Национального конституционного совета.

«Относительно референдума, то объективно референдум должен быть в том случае, если предлагается новая редакция Конституции», - сказал А.ЯЦЕНЮК. По его словам, если предлагается внести изменения в Конституцию, кроме первого, третьего и раздела о внесении изменений и дополнений, то в соответствии с действующим Основным Законом такой референдум не обязательно проводить.

А.ЯЦЕНЮК считает, что именно парламент не менее чем 300 голосами депутатов должен принимать новую украинскую Конституцию.

При этом он отметил, что поддержка новой Конституции не должна ограничиваться 300 голосами, и процесс внесения изменений и дополнений к этому документу не должен снова разделить украинское общество.

«Поэтому было бы очень важно, чтобы украинская Конституция изменялась максимальным большинством украинских парламентариев, которые бы продемонстрировали единую политическую волю практически всех политических сил, которые представлены в украинском парламенте», - считает А.ЯЦЕНЮК.

Он также отметил, что народ также не может быть отстранен от конституционного процесса.