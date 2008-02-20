Тимошенко рассказала, чем мужская сущность отличается от женской

“Мой опыт говорит о том, что все-таки мужская сущность сильно отличается от женской. В основной массе мужчины, хотя, конечно, есть много исключений, более циничны, более прагматичны, менее щепетильны. А женщины склонны больше пропускать все события и решения через сердце и эмоции”. Так премьер-министр Юлия Тимошенко отреагировала на замечание корреспондента “Ведомостей” о том, что в ее карьере несколько мужчин сыграли ключевую роль, но очень скоро из союзников они превращались во врагов. «Так было с Виктором Пинчуком, Павлом Лазаренко, Леонидом Кучмой. Похожая ситуация сложилась и с Виктором Ющенко...», - отмечает издание.

«Каждый человек проходит опыт партнерства, какие-то связи оканчиваются, какие-то — начинаются, - объяснила Тимошенко. - Но я бы не объединяла все эти истории в моей жизни в единую логическую цепь. И уж точно не ставьте в этот логический ряд президента Украины».