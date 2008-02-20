Тимошенко знает, что ею в России пугают маленьких детей

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не намерена препятствовать вступлению России во Всемирную торговую организацию после того, как украинская сторона подписала протокол о присоединении к ВТО.

"Пока я возглавляю правительство, Украина не будет создавать препятствия для России по вступлению в ВТО, мы будем только содействовать. Я знаю, что мною в России пугают даже маленьких детей. Пропаганда долгое время работала на создание такого образа. Это следствие внутриполитической борьбы в Украине. Я это ошибочное восприятие, безусловно, изменю", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО в интервью газете "Ведомости" накануне визита в Москву.

Украинский премьер вновь подтвердила свою позицию относительно посредников при поставках газа из России.

"Нечестные дельцы от бизнеса и политики уже много лет обвиняют меня смертных грехах. Но я всего лишь категорически против любых посредников. В начале 1990-х Россию и Украину захлестнул кризис неплатежей, промышленность стагнировала, и были нужны объединяющие звенья, чтобы восстановить товаропотоки. Сейчас таких явлений нет, поэтому и посредники не нужны", - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщил журналистам представитель пресс-службы российского правительства, премьер-министр РФ Виктор ЗУБКОВ обсудит в Москве с премьером Украины состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Как сообщалось, визит Ю.ТИМОШЕНКО в Москву запланирован на 21 февраля.