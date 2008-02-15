Кабмин ликвидировал свою пресс-службу
06:50, 15 февраля 2008Политика
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Будет создано специализированное Управление
Кабинет министров Украины принял решение о ликвидации пресс-службы правительства и создании на ее базе в структуре Секретариата Кабмина Управления по связям со средствами массовой информации.
Как сообщается на сайте Верховной Рады, соответствующее постановление №42 принято на заседании правительства 13 февраля.
Согласно документу, Управление будет создано в границах предельной численности работников Секретариата.
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