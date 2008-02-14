Рудьковского под конвоем повезут снимать швы

Начальник Киевского следственного изолятора №13 Александр БАЛДУК утверждает, что, в соответствии с разрешением прокуратуры, завтра-послезавтра экс-министру транспорта и связи Николаю РУДЬКОВСКОМУ должны снять послеоперационные швы в клинике «Борис», где он находился до задержания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

По словам А.БАЛДУКА, вчера вечером у Н.РУДЬКОВСКОГО был следователь, через которого экс-министр заявил ходатайство, чтобы ему медицинскую помощь оказывали врачи клиники «Борис». И вчера же двое работников этой клиники, обследовав экс-министра, сделали ему «блокаду спины» (именно на позвоночнике Н.РУДЬКОВСКОМУ была сделана операция), добавил начальник СИЗО. Как отметил А.БАЛДУК, ссылаясь на выводы врачей, никаких отклонений в здоровье Н.РУДЬКОВСКОГО врачами обнаружено не было.

Также бывший министр выразил желание, чтобы именно врачи клиники «Борис» сняли послеоперационные швы. А поэтому, как заметил А.БАЛДУК, «завтра-послезавтра я даю свой конвой, «Борис» - свою машину, и мы его туда сопровождаем, снимаем швы». При этом он заметил, что дата снятия швов зависит от клиники.

Отвечая на вопросы журналистов, в каких условиях содержится Н.РУДЬКОВСКИЙ, начальник СИЗО сказал, что сейчас он находится в больнице изолятора. «У нас здесь своя больница на 96 мест. Он заключен к палате метров 12 на 15. Находится вдвоем с другим человеком”, - сказал начальник СИЗО.

По словам А.БАЛДУКА, на сегодня никаких жалоб от Н.РУДЬКОВСКОГО относительно содержания нет. Кроме того, начальник СИЗО заметил, что у него при себе имеются лекарства, в палате - телевизор и холодильная камера, которую вчера привезли родственники Н.РУДЬКОВСКОГО. Кроме того, в связи с тем, что Н.РУДЬКОВСКИЙ жаловался на боли в спине, на кровать положили специальную доску. В то же время А.БАЛДУК отметил, отвечая на один из вопросов журналистов, что «в связи с тем, что лицо высокодолжностное, я туда (имеется в виду в палату) ограничил доступ персонала, дополнительно поставили замок, ключи от которого есть у дежурного, а разрешение на открытие предоставляется с моего разрешения».

Также начальник СИЗО №13 проинформировал, что каждый день пребывания Н.РУДЬКОВСКОГО в СИЗО на общих условиях обходится государству в 23 грн. 15 коп., включая 5 грн. 88 коп. на питание. В то же время А.БАЛДУК заметил, что родственники обеспечили Н.РУДЬКОВСКОГО продуктами питания. При этом он заметил, что, в соответствии с существующими законодательными нормами, родственникам разрешается передавать передачи с продуктами питания ежедневно лицам, находямся в следственном изоляторе.

Также А.БАЛДУК сообщил, что Н.РУДЬКОВСКИЙ, находясь в следственном изоляторе, начал знакомиться с материалами уголовного дела.