Силовики предотвратили танковые удары по Мариуполю – Порошенко

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время общения с коллективом Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

Президент отметил, что будет делать все возможное для достижения мира в стране.

Читайте такжеНочью боевики наступали на Мариуполь по трем направлениям - советник Таруты«Мы будем все делать, чтобы был мир, но будем готовиться к обороне своей страны», - заявил Порошенко и подчеркнул, что Украина будет защищаться не только военными мерами, но и дипломатическими, задействуя поддержку всего мира.

«Мы победим, потому что с нами правда, Господь. Потому что мы хотим мира и спокойствия», - подчеркнул глава государства.

Порошенко поблагодарил работников завода за вклад в обороноспособность Украины. Он отметил, что Мариуполь продемонстрировал всей стране, «что такое почет и уважение к украинскому флагу», а слава о том, как жители города готовы его защищать, ширится по всему свету. «Мощный голос Мариуполя услышал сейчас весь мир. Весь мир смотрел, как город, граждане Украины, обеспечивают безопасность», - сказал глава государства.

«Этот город есть и будет украинским», - заявил Порошенко и добавил, что вся Украина готова помогать защищать Мариуполь.

Читайте такжеПорошенко в Мариуполе: Эту нашу землю мы никому не отдадимПо словам президента, у Украины достаточно сил, чтобы защитить и город, и страну. Но, заметил он, и в Мариуполе, и во всей стране ждут только одного – мира. По его словам, он пошел на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, требуя гарантий, чтобы после прекращения огня на земли Донбасса пришел мир.

Президент подчеркнул, что больше не допустит повторения событий 9 мая, которые тогда происходили в Мариуполе. «Мы не дадим поджечь город в прямом и переносном смысле», - подчеркнул Порошенко.

*** ЧАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» - самое большое металлургическое предприятие Донбасса, один из крупнейших экспортеров Украины. Имеет полный металлургический цикл. Производит горячекатаный и холоднокатаный стальной лист широкого сортамента, в том числе для судостроения, трубы (нефтепроводные, бурильные, газо- и водопроводные). Единственное предприятие Украины, которое производит оцинкованный лист и автомобильные баллоны для сжиженных газов. Продукция комбината сертифицирована международными классификационными обществами. Ежегодно производит 6 млн. тонн чугуна, 7 млн. тонн стали, 5,3 млн. тонн проката, 13,5 млн. тонн агломерата. Комбинат имени Ильича является коллективной собственностью общества арендаторов (около 37 тысяч работников).