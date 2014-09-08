В Черном море РФ разместила большие десантные корабли, на Донбассе движется военная техника

В районах Донбасса, контролируемых боевиками, и в Крыму фиксируется перемещение живой силы и техники российских войск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

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По его словам, по оперативной информации, на временно оккупированной территории Крыма Россия наращивает ударную группировку своих Вооруженных сил. За последние несколько недель на границе с Херсонской областью российская армия сконцентрировала не менее 64 танков, около сотни БТРов и БМП, несколько десятков систем залпового огня «Град», «Ураган» и ЗРК «Бук», высокоточные средства поражения воздушных и наземных целей и самолеты. Недалеко от н.п. Черноморск развернут полевой госпиталь.

Кроме того, в Черном море размещаются 7 больших десантных кораблей (БДК) Черноморского флота РФ и один БДК Балтийского флота.

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"На мариупольско-таганрогском направлении, напротив участка Донецкого пограничного отряда по всему сухопутном участку границы россияне проводят инженерные работы по обустройству и укреплению боевых позиций на территории России", - сказал Лысенко.

Он также отметил, украинские военные на южном направлении сконцентрировали достаточное количество сил и техники, чтобы в случае необходимости дать отпор противнику.