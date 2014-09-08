СМИ: Опубликован список российских компаний, по которым могут ударить санкции ЕС

Под новые санкции Евросоюза попадут некоторые нефтяные и оборонные компании России, сообщает в понедельник Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Новая газета.

По данным издания, окончательный список компаний будет утвержден 8 сентября, но уже сейчас можно заявить, что в него войдут «Роснефть», «Газпромнефть», «Транснефть», «Оборонпром», «Объединенная авиастроительная корпорация» и «Уралвагонзавод».

Санкции предполагают, что эти компании не смогут кредитоваться в западных банках на срок более 30 дней.

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Кроме того, странам Запада запрещается импортировать продукцию некоторых российских компаний, в том числе «Сириуса», «Станкоинструмента» и «Калашникова».

Новые санкции ЕС в отношении России могут вступить в силу уже 9 сентября.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ответные меры России могут коснуться ограничения полетов над территорией России.