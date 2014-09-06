Вчера во время обстрелов на востоке Украины был ранен один пограничник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, артиллерийские обстрелы позиций пограничников происходили вчера с 12.00 до 13.40 вблизи населенного пункта Станица Луганская и с 16.15 до 16.30 вблизи Мариуполя.

Кроме того, сказал Лысенко, российская сторона продолжает концентрацию своих вооруженных сил на севере временно оккупированного Крыма и осуществляет ротацию сил и техники.

Известно, что российская сторона передислоцировала через Керченскую переправу на материк части мотострелковых и артиллерийских подразделений, которые планируется направить к границе с Украиной в пределах Ростовской области. В то же время подразделений ВС РФ стягиваются к административной границе АРК с Херсонской областью. В течение последних двух дней зафиксирована ротация личного состава и техники, которые несут службу на пунктах пропуска административной границы с Крымом.

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Также, по словам Лысенко, наблюдается активность российских войск на таганрогско-мариупольском направлении. В частности, вчера было зафиксировано передвижение российских военных колонн по трассе Ростов - Таганрог и дальше в сторону границы с Украиной. Преимущественно это тентованные автомобили «Урал» и кунги КамАЗ (в том числе машины связи и радиоэлектронной борьбы), а также бронетехника. "Части, которые передислоцируются, относятся к Западному военному округу ВС РФ", - отметил Лысенко.