В Донецке ночь прошла спокойно – без перестрелок и взрывов

В Донецке сегодняшняя ночь прошла спокойно.

По состоянию на 9.30 в Донецке тихо, сообщения о перестрелках, залпах и взрывах не поступают, сообщает сайт городского совета.

В пятницу в 18.00 на питающей подстанции "Засядько" был подключен трансформатор и сегодня специалисты Донецких электрических сетей начнут восстанавливать энергоснабжение потребителей микрорайонов Щегловка, Ивановка, Путиловка, 5-й участок в Киевском районе. Ремонтные работы также будут проводиться на поврежденных сетях и в других районах города.

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Утром ситуация с водобнасжением в городе окончательно не стабилизировалась, вода появилась не у всех потребителей.

Сегодня специалисты КП "Донецкгорводоканал" прилагают максимум усилий для того, чтобы с 19.00 до 22.00 вода подавалась всем горожанам в полном объеме.

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