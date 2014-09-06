НАТО поддерживает Украину в ее борьбе – пресс-секретарь Госдепартамента США

НАТО поддерживает Украину в ее борьбе, потому что США и весь Альянс придерживается принципов демократии, мира, безопасности, заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Мари Гарф.

Как сообщает Радио Свобода, по ее словам, эти принципы, определяюще важные для НАТО, Россия растоптала в течение последних месяцев, осуществив вооруженные вторжения в Украину – не только в Крыму, а теперь и в восточной Украине. «Именно поэтому мы коллективно заявляем, что мы все поддерживаем Украину и будем все больше поддерживать ее», – сказала Гарф.

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На брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Госдепартамента напомнила также слова президента Барака Обамы о том, что США завершают разработку мер, которые углубят и расширят санкции против финансового, энергетического и оборонного секторов экономики России, и обсуждают это со своими союзниками.

Гарф «абсолютно и искренне» отвергла упомянутое журналистами утверждение России, будто напряженность в мире растет не только из-за действий самой России, но и из-за действий НАТО.

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Кроме того, она отметила, что Украина сделала целый ряд запросов относительно получения различной помощи. И партнеры Украины, включая США, сейчас рассматривают их все, чтобы решить, как лучше поддержать Украину, сказала Гарф.

5 сентября завершился саммит НАТО, на котором ситуация после вторжения российских регулярных войск на материковую часть Украины была одним из главных вопросов.