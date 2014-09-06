Список новых санкций ЕС против России огласят в понедельник
Действие санкций может быть приостановлено, если Москва выведет войска с территории Украины
Послы государств-членов Евросоюза согласовали ужесточение санкций против России за ее участие в войне в Украине. Эти меры должны быть приняты в понедельник.
Об этом передает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
По их словам, ЕС расширит список лиц, которым запрещен въезд на его территорию и активы которых подлежат заморозке, расширит ограничения на финансирование российских компаний и экспорт товаров двойного назначения.
Действие санкций может быть приостановлено, если соглашение о прекращении огня между Киевом и сепаратистами не будет нарушено и если Москва выведет войска с территории Украины, сказали дипломаты.
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Россия помогает сепаратистам людьми и оружием, а также тайно ввела войска на территорию Украины. Москва отвергает эти обвинения.