В случае соблюдения перемирия Евросоюз может приостановить новые санкции против России - Меркель

Как передает корреспондент УНИАН, так Меркель прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко о договоренности относительно прекращения огня на Донбассе сегодня с 18.00.

«Перемирие - это не перемирие только потому, что об этом договорились. За этим (договоренностями) должны идти другие процессы», - сказала Меркель в Ньюпорте на брифинге после саммита НАТО.

По ее словам, после заявлений все должны убедиться, что «это перемирие воплощено, должно быть проверено, выводятся ли российские войска, если они там есть, что созданы буферные зоны и тому подобное».

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Меркель заметила, что в случае соблюдения договоренности о прекращении военных действий на Донбассе ЕС может приостановить действие санкций против РФ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 сентября, участники Трехсторонней контактной группы в Минске достигли договоренности о режиме прекращения огня.

Президент Украины Петр Порошенко отдал приказ начальнику Генштаба ВСУ прекратить огонь в зоне АТО, начиная с 18.00.