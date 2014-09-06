Кивалова зарегистрировали кандидатом в депутаты

ЦИК зарегистрировала Сергея Кивалова кандидатом в депутаты Верховной Рады по одномандатному избирательному округу №135 (Одесская область). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центральной избирательной комиссии, сообщает ZN.UA.

Кивалов - председатель Высшего совета юстиции, бывший председатель Центризбиркома, внефракционный депутат Рады, баллотировавшийся на выборах в 2012 году в округе №135 от Партии регионов. В апреле Кивалов написал заявление о выходе из ПР.

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Кроме Кивалова, кандидатами на внеочередные парламентские выборы зарегистрированы еще 12 человек, и все зарегистрированные - самовыдвиженцы.

Так, на заседании ЦИК 5 сентября в округе №215 Киева зарегистрирована главный госревизор-инспектор 1-го ранга Государственной налоговой инспекции в Деснянском районе главного управления Министерства доходов и сборов Валентина Кузюк. В округе №91 Киева зарегистрирована адвокат Марина Озерова.

В Одесской области в округе №143 - начальник главного управления Гослужбы чрезвычайных ситуаций в Одесской области Владимир Боделан, в округе №143 - Дмитрий Шидерев. В Луганской области в округе №104 - Владимир Струк, в округе №106 - Сергей Шахов (президент Института демократических обществ).

В округе №66 Житомирской области - депутат ВР Виталий Журавский, который прошел в парламент по этому округу от ПР. В округе №127 Николаевской области - начальник Николаевского филиала госпредприятия "Администрация морских портов Украины" Василий Иванюк.

В округе №81 Запорожской области - председатель надзорного совета "Крок" Дмитрий Швец. В округе №204 Черновицкой области - адвокат Александр Ноцкий. В округе №17 Винницкой области - Василий Романюк. В округе №159 Сумской области - Игорь Паладин.

На данный момент ЦИК зарегистрировал 25 кандидатов в депутаты Рады на внеочередные парламентские выборы.

Напомним, что парламентские выборы состоятся в Украине 26 октября.