МИД РФ угрожает осложнением ситуации на Донбассе, если Украина продолжит сближение с НАТО

Об этом говорится в комментарии МИД РФ в связи с саммитом НАТО в Уэльсе, текстом которого располагает УНИАН.

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По мнению российского МИДа, "суть и тональность заявлений по ситуации вокруг Украины вкупе с анонсированными планами проведения совместных с Киевом учений стран-членов НАТО на территории этой страны до конца 2014 года неизбежно приведут к нагнетанию напряженности, ставят под угрозу срыва наметившийся прогресс в мирном процессе в Украине, способствуют усугублению раскола в украинском обществе".

МИД РФ отмечает, что на саммите была взята линия на продвижение инфраструктуры НАТО "на Восток" и наращивание военного присутствия Альянса вблизи границ России. "Эти планы вынашивались давно, и украинский кризис стал лишь поводом для начала их реализации", - уверены в МИДе РФ.