Лавров заявил, что "военного вмешательства" России на Донбассе не будет

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал в ходе выступления в МГИМО.

«Я очень рассчитываю, что намечаемые на сегодня переговоры будут, прежде всего, посвящены задаче согласования незамедлительного без всяких условий прекращения огня. Россия будет делать все, что от нас зависит для того, чтобы способствовать продвижению именно политического мирного урегулирования в Украине на основе учета всех регионов этой страны», - сказал Лавров.

В тоже время, он утверждает, что Россия не вводила свои войска в Украину.

«Военного вмешательства России в конфликт в Украине не будет», - сказал он.

Читайте такжеРоссия не направляла Украине официальных заявок на второй «гуманитарный конвой»

Ранее сообщалось, что за последние дни РФ перебросила в Украину 10-20 тысяч своих солдат.

Об этом в соцсети написал координатор Гражданского движения "Спільна справа", советник министра обороны Александр Данилюк.

"Россияне загнали за эти дни в Украину 10-20 тысяч своих солдат. Это вдобавок к тому, что здесь уже было. Надо прекратить играть в тербатальоны и начать разворачивать бригады в дивизии", - отметил он.