Грузия получила от НАТО спецстатус, вместо плана действий по членству

Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен, сообщает "ЕвроПравда". "Мы согласовали пакет существенных мер для Грузии. Он поможет стране добиться прогресса в подготовке к участию в альянсе", - сказал Андерс Фог Расмуссен.

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Вместе с тем новый формат не предусматривает членства как окончательной цели. Кроме Грузии, в нем принимают участие Иордания, Швеция, Финляндия и Австралия, которые не ставят своей целью членство.

Также сообщается, что НАТО запускает новый формат сотрудничества с восточными соседями - "план готовности к действиям", и Грузия также будет в нем участвовать.

"Участие Грузии в новом формате демонстрирует признание того прогресса, который был достигнут ею в отношениях с НАТО, а также способность грузинской армии сотрудничать с альянсом", - отметил генсек.

"Решение, которое мы приняли, присылает очень весомый сигнал для России. Я считаю, что это абсолютно соответствует ситуации - надо сигнализировать Москве о нашей готовности к защите интересов (альянса) на Востоке", - заявил он.

В то же время известно, что Тбилиси планировал получить больший уровень признания, и просил принять решение о предоставлении Грузии плана действий относительно членства. Глава МИД Чехии Любомир Заоралек признал, что такая возможность обсуждалась, но в НАТО не был достигнут консенсус по этому вопросу. "Мне очень жаль, что консенсус не найден. Ведь Грузия - наиболее подготовленная страна среди претендентов", - заявил он.