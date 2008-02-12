К Рудьковскому не пускают родственников

Прокуратура Киева отказала родственникам арестованного экс-министра транспорта и связи Украины Николая РУДЬКОВСКОГО во встрече с ним.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Н.РУДЬКОВСКОГО Виктория БУТЕНКО.

Она также информировала, что Н.РУДЬКОВСКИЙ просил (кого именно, не уточнила), чтобы ему оказали специальную медицинскую помощь в связи с тем, что сегодня истекает срок, когда ему должны снять послеоперационные швы.

Вместе с тем, пресс-секретарь отметила, что на данный момент адвокаты Н.РУДЬКОВСКОГО еще не подали апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда Киева, по решению которого Н.РУДЬКОВСКИЙ был взят под стражу.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля судья Печерского районного суда Киева принял решение о содержании под стражей Н.РУДЬКОВСКОГО. Таким образом, судья удовлетворил представление прокуратуры города Киева, которая просила изменить Н.РУДЬКОВСКОМУ меру пресечения с подписки о невыезде на арест.

В отношении Н.РУДЬКОВСКОГО возбуждено уголовное дело за растрату имущества в особо крупных размерах во время совершения частной поездки по маршруту Киев-Париж-Киев (ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины).