Конгрессмены США приглашают Порошенко выступить на совместном заседании Палаты представителей и Сената

Соответствующее письмо подписали конгрессмены Майк Квигли, Джим Герлах, Мерси Каптур и Сандер Левин, сообщает VIDIA со ссылкой на копию обращения, размещенную на странице Ukrainian American Voters в Facebook.

«Украина стоит перед ключевым моментом в своей истории, а США являются важным партнером в борьбе Украины с российской агрессией. Перед лицом экзистенциальной угрозы со стороны России сейчас как никогда важно, чтобы США и наши партнеры по НАТО поддержали Украину», – говорится в обращении конгрессменов.

Читайте такжеГлава Пентагона пообещал Гелетею и в дальнейшем поддерживать Украину

По их словам, совместное заседание с участием Порошенко засвидетельствует поддержку Украины со стороны Конгресса и в то же время проинформирует Конгресс о лучших путях поддержки отношений США и Украины.