Генсек НАТО о мирном плане Путина: мы и раньше видели такие инициативы, которые были дымовой завесой для России

Так он на пресс-конференции по завершении заседания Комиссии Украина-НАТО, которая состоялась в рамках саммита Североатлантического альянса, прокомментировал инициативу президента России Путина относительно так называемого мирного плана.

«Если недавние заявления президента Путина представляют настоящие усилия, чтобы найти политическое решение, я буду их приветствовать, потому что это - именно то, что нам нужно - конструктивный политический процесс. Тем не менее, учитывается то, что происходит в действительности на местах. И раньше мы видели аналогичные заявления и инициативы, и они были в действительности только дымовой завесой для России продолжать дестабилизировать ситуацию в Украине», - заявил генсек НАТО.

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В этой связи Расмуссен отметил, что, «основываясь на опыте, мы должны быть осторожными в наших оценках».

«Но если мы увидим настоящие усилия, чтобы найти политическое решение, мы будем это приветствовать», - добавил он.