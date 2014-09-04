Генсек НАТО о мирном плане Путина: мы и раньше видели такие инициативы, которые были дымовой завесой для России
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен напоминает, что и раньше были заявления российской стороны в отношении мирных инициатив в Украине, которые потом не были подкреплены делами, но были дымовой завесой для России продолжать дестабилизировать Украину.
Так он на пресс-конференции по завершении заседания Комиссии Украина-НАТО, которая состоялась в рамках саммита Североатлантического альянса, прокомментировал инициативу президента России Путина относительно так называемого мирного плана.
«Если недавние заявления президента Путина представляют настоящие усилия, чтобы найти политическое решение, я буду их приветствовать, потому что это - именно то, что нам нужно - конструктивный политический процесс. Тем не менее, учитывается то, что происходит в действительности на местах. И раньше мы видели аналогичные заявления и инициативы, и они были в действительности только дымовой завесой для России продолжать дестабилизировать ситуацию в Украине», - заявил генсек НАТО.
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В этой связи Расмуссен отметил, что, «основываясь на опыте, мы должны быть осторожными в наших оценках».
«Но если мы увидим настоящие усилия, чтобы найти политическое решение, мы будем это приветствовать», - добавил он.