НАТО выделит Украине 15 млн евро финансовой помощи

«Союзники помогут Украине, выделив почти 15 млн евро за НАТО и в дополнение к этому мы сделаем несколько объявлений о финансовой помощи и другой помощи. Независимая, суверенная Украина, которая верна верховенству права, является ключом для евроатлантической безопасности. Это - цель НАТО», - сказал он на пресс-конференции по завершении заседания Комиссии Украина-НАТО, которая состоялась в рамках саммита Североатлантического альянса.

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По словам Расмуссена, североатлантический альянс «высоко ценит вклад Украины в операции НАТО и силы реагирования НАТО».

«В этот тяжелое время НАТО стоит с Украиной. Мы разработаем широкий и всеобъемлющий пакет, чтобы Украина смогла лучше обеспечить свою собственную безопасность. Мы сфокусируемся на кибернетической защите, логистике, командном контроле, и поможем с реабилитацией раненых. Мы предоставим советы, чтобы помочь Украине проводить реформу в сфере обороны», - отметил генсек альянса о предстоящей помощи.