РФ разместила на украинской границе батальонно-тактические группы и воздушно-десантные войска
18:18, 04 сентября 2014Политика
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Россия сосредоточила на границе с Украиной 14 батальонно-тактических групп и воздушно-десантные войска.
Россия концентрирует войска на границе с Украиной / Фото Министерства обороны РФ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
Читайте такжеРоссийские военные продолжают обстрел Луганщины с территории РФ «Россияне активно передислоцируют технику и живую силу возле границ с Украиной. В целом в пограничной зоне размещается 14 батальонно-тактических групп (БТГ) и воздушно-десантные войска ВС РФ», - отметил он.
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