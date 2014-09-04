Для России сейчас важно проиграть войну с Украиной - Зубов

Об этом ученый рассказал в интервью журналу "Новое Время".

Говоря о поддержке Украины, Зубов отметил, что "те, кто в России сочувствует Украине, сопереживают своему собственному будущему и будущему всех стран бывшего СССР".

"Мы смотрим на вас с ожиданием, что с победой Украины процесс освобождения от советского станет необратимым. Вы - авангард общего послесоветского движения", - говорит Зубов.

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Ученый отмечает, что ситуация с Россией, которая не хочет выпускать Украину из сферы своего влияния, напоминает Югославию.

"Сербский народ начал кровавую войну, защищая имперские идеалы. Но демократические ценности победили. Хорватия и Босния стали независимыми, Сербия тоже теперь идет в ЕС. А Милошевич умер на скамье подсудимых. Думаю, результат в нашей войне будет таким же", - говорит Зубов.