Депутаты проводят закрытое заседание
10:41, 04 сентября 2014Политика
0 0
Журналисты не допущены в парламентскую ложу прессы.
Закрытое заседание ВР началось / 0629.com.ua
Началось заседание Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, заседание проходит в закрытом режиме.
Читайте такжеПравительство призывают увеличить зарплаты военным медикам в зоне АТО
Журналисты не допущены в парламентскую ложу прессы и находятся на 3 этаже.
На сайте парламента Украины не было повестки дня на сегодняшний день.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter