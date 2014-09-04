Депутаты проводят закрытое заседание

Началось заседание Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание проходит в закрытом режиме.

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Журналисты не допущены в парламентскую ложу прессы и находятся на 3 этаже.

На сайте парламента Украины не было повестки дня на сегодняшний день.