Депутаты проводят закрытое заседание

10:41, 04 сентября 2014
Политика
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Журналисты не допущены в парламентскую ложу прессы.

0629.com.ua

Началось заседание Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание проходит в закрытом режиме.

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Журналисты не допущены в парламентскую ложу прессы и находятся на 3 этаже.

На сайте парламента Украины не было повестки дня на сегодняшний день.

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