Совбез ООН под руководством Обамы проанализирует войну на востоке Украины
01:20, 04 сентября 2014Политика
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25 сентября Совет Безопасности ООН под председательством президента США Барака Обамы проведет заседание «Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами».
REUTERS
Об этом сообщила Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр.
Пауэр отметила, что Совет будет уделять пристальное внимание положению в Ираке и в Украине, и, если потребуется, проведет заседания и по этим вопросам.
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Заседание по терроризму пройдет на уровне глав государств и правительств. На нем с брифингом выступит Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
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