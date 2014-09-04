Совбез ООН под руководством Обамы проанализирует войну на востоке Украины

Об этом сообщила Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр.

Пауэр отметила, что Совет будет уделять пристальное внимание положению в Ираке и в Украине, и, если потребуется, проведет заседания и по этим вопросам.

Читайте такжеСША на месяц возглавили Совбез ООН

Заседание по терроризму пройдет на уровне глав государств и правительств. На нем с брифингом выступит Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.