СМИ раскрыли детали новых санкций против РФ

Издание раскрывает детали в блоге, сообщает Украинская правда.

В частности, согласно документу, новый этап санкций в первую очередь будет касаться ограничений доступа российских банков и компаний к европейскому рынку капиталов.

"Возможные меры (запрет) привлечения заемного капитала (через облигации, акции и фондовые синдицированные банковские кредиты) оборонными предприятиями, а также компаниями, чьей основной деятельностью является разведка, добыча и транспортировка нефти и нефтепродуктов, и в которых государство является мажоритарным акционером или держателем контрольного пакета акций", - говорится в документе.

Такие меры, по мнению Еврокомиссии, должны "значительно увеличить нагрузку на российскую державу", которой нужно будет финансировать собственные компании.

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"Это также выровняет санкции ЕС с теми, что были приняты другими партнерами по G7", - говорится в документе.

Еврокомиссия также предложила сократить сроки погашения задолженности по облигациям, которые подпадают под санкции с 90 до 30 дней, пишет FT.

В сфере обороны наиболее серьезные меры будут касаться так называемых товаров двойного использования (могут использоваться как в военных, так и гражданских целях).

"В предварительный список включены специальные материалы, системы квантового распределения ключей (QKD), некоторые станки, высокопроизводительные компьютеры и электроника", -говорится в документе.

Наконец в энергетическом секторе предполагается ограничить сотрудничество с РФ в сфере разведки и добычи нефти.

"Ограничительные меры могут быть распространены не только на запрет передачи технологий, но и на оказание сопутствующих услуг (таких как сейсморазведка, бурение, пробная эксплуатация скважин, геофизические испытания скважин, оснащения и испытания скважин, поставка плавучих оснований и т.п.) для глубоководной разведки и добычи нефти, нефтяной разведки и добычи в Арктике, а также российских проектов по "сланцевой нефти", - сообщается в документе.

Напомним, 3 сентября Еврокомиссия подала Совету ЕС предложения относительно новых санкций против России.