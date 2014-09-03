На Харьковщине сформируют еще один батальон территориальной обороны

В Харьковской области сформируют еще один батальон территориальной обороны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя - руководителя аппарата облгосадминистрации Василия Хому, обладминистрация направила письмо в Министерство обороны Украины с просьбой разрешить сформировать еще один батальон в Харьковской области.

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По его словам, новый батальон будет выполнять в Харьковской области те же задачи, которые ставились перед 22-м Харьковским батальоном территориальной обороны.

Хома также отметил, что руководство Харьковской области направило несколько писем в Генеральный штаб с просьбой вернуть 22-й батальон территориальной обороны, который в мае был направлен на блокпосты в Луганскую область, в Харьковскую область для охраны государственной границы, усиления охраны особо важных объектов и защиты от разведывательных групп.

«Однако из Генштаба нам ответили, что этот батальон необходим для выполнения поставленных перед ними задач в Луганской области», - отметил заместитель председателя облгосадминистрации.

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Справка УНИАН. Батальоны территориальной обороны начали создавать во всех областях Украины с конца марта - начале апреля по распоряжению Генерального штаба. Численность подразделений - несколько сотен человек. Их набирают через военкоматы из числа военнообязанных, в первую очередь - добровольцев, затем призывают отсутствующих специалистов. Свою службу батальоны координируют с местными облгосадминистрациями. Вооружение - обычное для пехотной части.

22-й Харьковский батальон территориальной обороны - отдельный батальон, создан в Харьковской области при содействии Министерства внутренних дел в Харьковской области и находится в оперативном подчинении Министерства обороны Украины.