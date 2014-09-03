Насильно мил не будешь

Сегодня в редакционную почту «упало» очередное послание от представителя «братского» народа. В своем письме неизвестный гражданин РФ, скрывающийся под ником «дружище Штирлиц» интересовался, действительно ли место Виталия Кличко в мэрском кресле, а не на ринге, высказывал сомнения, что «Крым всегда был частью Украины?» и, традиционно, угрожал, что наша страна зимой замерзнет без российского газа. И, так как ответы на ключевые вопросы, пожалуй, было бы здорово прочесть гораздо большему кругу россиян, озвучу их в колонке.

Первый вопрос таков: «Скажите, пожалуйста, вы на Украине действительно думаете, что Россия собирается на вас напасть? А то вон глава г. Львова призывает горожан готовиться в российской оккупации…».

Отвечаю. Россия не собирается на нас напасть, она уже напала, подло, исподтишка, еще в феврале аннексировав Крым. Немногим позже, но точно так же подло, Россия раздула «конфликт» на Востоке Украины и продолжает подбрасывать в него угли. И сегодня, за неимением у местных «ополченцев» желания становится пушечным мясом в руках у заигравшегося в войнушку Владимира Путина, он отправляет в Украину уже регулярные российские войска. Ваши солдаты, дорогие россияне, гибнут сотнями на чужой земле.

Что касается заявления львовского мэра Андрея Садового, он призывает горожан не к оккупации готовиться, а к возможным диверсиям. Ведь до вторжения России в Украину такого шквала звонков о минированиях и попыток организовать теракты в наших городах, у нас не было никогда. Слышите? Никогда. «Нас пытаются запугать, посеять панику… Мы готовимся к возможным диверсиям. И многое в этом вопросе зависит от внимательности граждан», - сказал Садовый в обращении к львовянам. И с этим трудно спорить.

К слову, так или иначе, к отражению российской агрессии готовы не только во Львове. К примеру, защищать Мариуполь, который находится в опасной близости от вошедших в Украину российских танков, в подразделениях территориальной обороны вызвались уже пять тысяч горожан, подъезды к городу укрепляются противотанковыми ежами, жители города роют окопы и строят блокпосты.

Второй вопрос: «Вы действительно считаете, что на Донбассе в рядах ополченцев воюют солдаты российских ВС?».

Отвечаю. Воюют, погибают, отправляются на родину грузом 200 и часто обретают вечный покой (уже будучи на родине) в безымянных могилах. Кому повезло выжить и быть задержанными украинскими силовиками, вовсю рассказывают, что заблудились, не знали, что находятся в Украине и вообще их отправили «на учения».

Третий вопрос: «Вы действительно считаете, что во всем, что сейчас происходит у вас в стране, виновата РФ и лично наш президент?».

Отвечаю. Да, ваш президент виноват в том, что приютил и незаконно позволяет находиться в вашей стране бывшему нашему президенту и ряду его соратников (большинство из них находятся в розыске). Да, ваш президент виноват в том, что продолжает военное вторжение в нашу страну. А ваша страна виновата в том, что ни один из ее граждан не поинтересовался, не нарушает ли, тем самым, ваш президент ваши же законы и вашу Конституцию. Федеральная миграционная служба не выразила претензий Виктору Януковичу и Ко относительно нарушения ими миграционного законодательства вашей страны. Совет Федерации не поинтересовался у Владимира Путина, почему он вводит войска на территорию соседней страны без соответствующего разрешения СФ. Ваша страна виновата в том, что поддерживает все действия вашего президента, даже если они незаконны с точки зрения ваших законодательных актов (международное право вынесем за скобки).

Четвертый вопрос: «Вы действительно считаете, что в ЕС и под колпаком у США Украине будет лучше?».

Отвечаю. Мы считаем, что мы – самостоятельное государство, гарантом территориальной целостности которого, в свое время, выступала и Россия. Мы считаем, что вправе самостоятельно определяться со своим геополитическим и, если хотите, цивилизационным выбором. Да, наш выбор не в пользу Москвы. По многим причинам, о них нет смысла спорить – ибо это наш выбор. А насильно мил не будешь.

Татьяна Урбанская