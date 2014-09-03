Боевики выясняют "причины отсутствия" мужчин, которые выехали из Донбасса

На захваченных территориях Донецкой и Луганской областей боевики собирают информацию о мужчинах, которые выехали в другие регионы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

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"Террористы начали формировать подразделения, которые будут проводить фильтрационные мероприятия в отношении лиц мужского пола, которые выехали из региона в качестве беженцев из зоны АТО, с целью выяснения обстоятельств выезда и причин отсутствия во время боевых действий", - сказал Лысенко.