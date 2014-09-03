Яценюк: планам Путина верить нельзя, это очковтирательство

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Этот очередной «план» - попытка очковтирательства для международного сообщества перед саммитом НАТО и попытка избежать неизбежных решений Европейского Союза о введении новой волны санкций против России», - подчеркнул глава правительства Украины.

«Настоящий план Путина - это уничтожение Украины и восстановления СССР», - считает он.

Читайте такжеПутин рассказал о семи пунктах своего мирного плана для ДонбассаПо словам премьер-министра, уже нет веры ни одному плану российского президента.

«Все предыдущие согласованные с Россией договоренности - в Женеве, в Нормандии, в Берлине, в Минске - российский режим или просто игнорировал, или нагло нарушал», - сказал он.

«Лучший план для прекращения войны России против Украины состоит только из одного пункта: Россия убирает свою регулярную армию, наемников и террористов с украинской территории. И тогда в Украине будет мир», - подчеркнул Яценюк.

«Мы ожидаем решений НАТО и Европейского Союза относительно остановки агрессора», - заявил он.