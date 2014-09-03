Активность боевиков в зоне АТО снижается - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

Читайте такжеРоссияне сконцентрировали живую силу и вооружение в областных центрах Донбасса (карта АТО)"Ситуация в зоне АТО на территории Донецкой и Луганской областей остается напряженной. Наблюдается уменьшение боевой активности, в частности, с применением артиллерии и другого тяжелого оружия", - сказал Лысенко.