Эттингер: "То, что Путин действует с помощью лжи и оружия, вне моих представлений"

"То, что Путин действует посредством своих ложных сообщений, лжи и оружия, было за пределами моих представлений. Поэтому я не исключаю даже худших сценариев развития ситуации", - сказал он в Брюсселе, сообщает Deutsche Welle.

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Одним из таких сценариев, по мнению еврокомиссара, может стать наступление пророссийских сепаратистов на востоке Украины на город Мариуполь с последующим созданием "российского коридора" вплоть до Крыма и молдавского Приднестровья. "В этом случае Украина оказалась бы отрезанной от Черного моря", - сказал он.

По вопросу повышения безопасности поставок газа, то здесь, кроме ЕС, к процессу должны быть привлечены также Украина, Молдова и балканские страны, считает Гюнтер Эттингер. Он также обвинил немецких граждан в том, что они слишком вяло относятся к вопросу украинского кризиса. По мнению еврокомиссара, этот кризис следует использовать как шанс повысить уровень сплоченности внутри Евросоюза.