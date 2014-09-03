Путин и Порошенко не договаривались о прекращении огня - пресс-служба Путина
Президенты РФ и Украины не договаривались о прекращении огня в Украине, поскольку, по мнению властей РФ, "Россия не является стороной конфликта".
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
Пресс-служба украинского президента Петра Порошенко после его телефонной беседы с главой российского государства Владимиром Путиным сообщила, что результатом разговора стала договоренность о постоянном прекращении огня на Донбассе.
Читайте такжеБоевики не прекратят огонь на Донбассе, пока там есть "каратели"
"Путин и Порошенко действительно обсудили шаги, которые бы способствовали бы прекращению огня между ополченцами и украинскими силовиками. Договариваться о прекращении огня Россия не может физически, поскольку не является стороной конфликта", — заявил Песков.
При этом пресс-секретарь президента России не стал комментировать возможность новых контактов между главами государств двух стран.