Путин и Порошенко не договаривались о прекращении огня - пресс-служба Путина

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

Пресс-служба украинского президента Петра Порошенко после его телефонной беседы с главой российского государства Владимиром Путиным сообщила, что результатом разговора стала договоренность о постоянном прекращении огня на Донбассе.

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"Путин и Порошенко действительно обсудили шаги, которые бы способствовали бы прекращению огня между ополченцами и украинскими силовиками. Договариваться о прекращении огня Россия не может физически, поскольку не является стороной конфликта", — заявил Песков.

При этом пресс-секретарь президента России не стал комментировать возможность новых контактов между главами государств двух стран.