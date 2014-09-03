В Иловайске военных РФ было в четыре раза больше, чем украинских - генерал Хомчак

Об этом в эфире "5 канала" заявил командующий Южным оперативным командованием генерал-лейтенант Руслан Хомчак, который был в окружении под Иловайском до 31 августа, сообщает 112 Украина.

"То, что я видел своими глазами, то соотношение было как минимум один к четырем с преобладанием в их сторону", - сказал Хомчак.

По словам генерала, 27 августа силы АТО провели переговоры с российскими военными, с которыми у них был "огневой контакт".

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"У нас находились их пленные и один раненый, которому мы оказали помощь. Они нам сказали: "Отдайте нам пленных и раненых, а мы поможем вам пройти коридор 18-20 километров, чтобы вы могли вывести свои войска без потерь". Договорились о времени, о маршрутах, что они нас сопровождают, чтобы не было никаких конфликтов с террористами", - рассказал он.

Российские военные поставили условия, по которым силы АТО должны были оставить свое оружие и военную технику, идти по другому маршруту одной колонной вместо двух. Руководство АТО приняло решение выходить из окружения в соответствии с первыми договоренностями.

"Мы ожидали, что придется принять бой, единственное, чего мы не ожидали, - что это будут подлые засады, которые были построены так, что это был просто расстрел", - добавил генерал.

Напомним, под Иловайском несколько отрядов добровольческих батальонов попали в окружение. Уже несколько дней удается выводить военных небольшими группами. По некоторым данным, под Иловайском погибло около 100 человек, а большинство из 680 пленных именно из-под Иловайска.